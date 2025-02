Cene turističkih aranžmana za prestojeće leto u proseku su veće za 15 odsto, pa svi koji još uvek nisu rezervisali smeštaj, to poskupljenje bi mogli da ublaže sajamskim popustima koji se kreću do 35 procenata.

Ovi popusti će važiti tokom predstojećeg 46. Međunarodnog sajma turizma koji traje od 20. do 23. februara na Beogradskom sajmu, odnosno do kraja februara i mogu se dobiti kako na samom sajmu, tako i u turističkim agencijama.

- Ove godine turistički aranžmani su skuplji do 15 odsto, zavisno od hotela, destinacije, termina putovanja, pa ko do sada nije uplatio letovanje pravi je trenutak za to uradi i iskoristi popuste kako na sajmu tako i u drugim agencijama koji se kreću od 30 do 35 odsto i trajaće do kraja februara - kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije trurističkih agencija Srbije (JUTA).