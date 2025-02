- Napokon se pojavila panika, cene će nastaviti da rastu. Postoje samo dve stvari koje to mogu zaustaviti: prvo, Brazil i Vijetnam da imaju dobru godinu prinosa (to se ne očekuje do avgusta 2026). Drugo, postoji dovoljno uništenja potražnje u zemljama potrošačima zbog povećanja cena - rekao je Bob Fiš, suosnivač franšize kafe Biggby Coffee, koja ima 350 trgovina u nekoliko američkih država.