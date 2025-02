Sve izraženija potražnja za parking mestima u gradovima dovela je do toga da su se prosečne cene kvadrata garaža i stanova na nekim lokacijama u Srbiji gotovo izjednačile. Prednjači Beograd, gde je jedna garaža nedavno prodata za 73.000 evra dok je za sada među velikim gradovima najpovoljniji Niš sa 280 evra po kvadratu.

Cene u Beogradu značajno variraju, pa se kvadrat garažnog mesta u Mirijevu može naći za 440 evra, dok u Denkovoj bašti cena dostiže čak 3.750 evra za mesto na tzv. „klackalici“. U Novom Sadu cene se kreću od 650 do 2.117 evra po kvadratu, dok su u Nišu od 280 do 1.600 evra, a u Kragujevcu od 330 do 917 evra.