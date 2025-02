Poziv na bojkot kupovine u pet trgovačkih lanaca marketinški će delovati negativno na njihovo poslovanje, ali neće imati dugoročne efekte na spuštanje visokih cena, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Goran Petković. On je istakao da se maloprodajna cena sastoji iz tri komponente, jedna je nabavna, odnosno proizvođačka, druga je razlika u ceni koju prisvajaju trgovci i treća je porez koji pripada državi.

Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva pozvao je potrošače da od danas do petka, 14. februara bojkotuju kupovinu pet najvećih trgovinskih lanaca i najavio da ako trgovine ne smanje cene da će u trećoj fazi ponovo pozvati na bojkot jer je Komisija za zaštitu konkurencije konstatovala da je u 2023. postojala povreda konkurencije i da su cene skočile duplo više od inflatornih pritisaka.

Dodao je da je ta Komisija imala uspešne akcije u prošlosti kada je ustanovila iste cene elektronskih uređaja u prodavnicama različitih maloprodajnih lanaca i sprečila diktranje cena velikog uvoznika koji je to zahtevao i kaznila i trgovine i uvoznika jer je to zabranjena praksa. Naveo je da bi Komisija sada trebalo to da utvrdi da li se na neki način diktiraju i cene hrane.