Ubuduće će paklice koštati od 370 do 650 dinara, u zavisnosti od brenda, a prema cenovniku koji je upravo objavio Imperial Tobacco SCG to izgleda ovako:

Karelia Red 100s - 370 Omé Green Wide - 400 George Karelias and Sons - 470 Podsetimo, ranije su svoje cenovnike objavili Filip Moris i Britiš tobako, a pregled njihovih usklađivanja izgleda ovako:

Razlog za korekciju je uvećanje specifične akcize, za 1,71 dinara, koja je predviđena Akciznim kalendarom. Vlada Srbije im je na poslednjoj sednici odobrila nove cene, pa će pušači koji uživaju u proizvodima ove fabrike duvana za svoje zadovoljstvo morati da izdvoje od 370 do čak 650 dinara.

Ono što je takođe izvesno, to je da će sa ovom korekcijom država proizvođačima, po ovom osnovu, po pakli uzimati 101,12 dinara, umesto dosadašnjih 99,41 dinara. Uz ovu specifičnu akcizu, na cenu cigareta zaračunava se i proporcionalna od 33 odsto, a na sve to dodaje se i PDV.

Pored ovog poskupljenja, u julu sledi još jedno ,što je predviđeno Akciznim kalendarom. Takav trend je definisan akciznim kalendarom, koji važi sve do kraja 2025. godine, a do tada moramo da dostignemo standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta, a u Srbiji je to sada nešto više od 85.