Dodatno, za ulaganje u nekretnine potrebna su vam značajna početna sredstva, a proces kupovine, održavanja, iznajmljivanja i eventualne prodaje može biti dugotrajan i komplikovan. U Srbiji, da bi se isplatilo ulaganje u stanove i kuće i dobio povraćaj investicije od prosečne rente, potrebno je da prođe 15 do 20 godina.

Osim toga, tržište nekretnina nije uvek predvidivo – ekonomske krize mogu uticati na pad cena, što značajno usporava povrat investicije. Imajući u vidu da usled ekonomskih previranja može doći do promena na tržištu nekretnina, diversifikacija, odnosno raspodela ulaganja, je ključna, ukoliko želite stabilne i sigurne prinose.

Prema podacima Narodne banke Srbije iz 2023. godine, životna osiguranja u Srbiji uglavnom kupuju osobe u tridesetim godinama koje su postale roditelji. Pored osnovne zaštitne funkcije, polise životnog osiguranja često nude i štedne komponente, omogućavajući osiguranicima da akumuliraju kapital tokom vremena. Ovaj oblik ulaganja posebno je značajan za one koji žele da obezbede finansijsku sigurnost svojim najbližima.

Jedna od najvećih mana ovog načina investiranja je manji povrat na uložena sredstva u poređenju sa drugim investicionim opcijama, dok razumevanje svih aspekata i uslova osiguranja može biti složeno i zahtevno. U moru različitih ponuda potrebno je da pronađete polisu koja najviše odgovara vašim potrebama. Sredstva mogu da se podignu tek nakon mnogo godina, što zavisi od ugovora sa osiguravajućom kućom, a maksimalna starosna granica varira i može biti od 65 do 75 godina.

Bankarska štednja je jedan od najkonzervativnijih i najčešćih načina ulaganja. Depoziti su osigurani samo do iznosa od 50.000 evra, a sve više od toga izloženo je riziku od uspeha poslovanja banke. Kamatne stope na oročenu štednju su godinama u padu i kreću se oko 2,00 odsto za evre na godišnjem nivou, pa ako vaš novac samo stoji u banci, bez odgovarajuće kamate, svake godine više novca izgubite nego što dobijete zbog inflacije. S obzirom na to da ovogodišnja inflacija iznosi 4,5 odsto, to znači da je realna vrednost vaše ušteđevine opala.