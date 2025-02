- Za dva dana nisam ništa primetio, a sad sam posle dva dana ušao u ovako neku radnju, uglavnom sam ono - pijaca, i ako mi treba neko meso - mesara i to je to.

- Da nismo optimistični, ne bismo ovo ni radili. Ono što mogu da kažem, da ne bi bio uspeh da mi sad vidimo da su oni stavili popuste, nije ideja da se ovo pretvori u njih, ne, već obaranje cena, obaranje marže, obaranje cena, to je jedini pravi rezultat. Znači, to bi bilo zamazivanje očiju.

- Marže u razvijenim ekonomijama sveta, da ne pominjemo Evropsku uniju, tamo se one kreću od 15, pa negde do 20-25 odsto. Kod nas tek počinju od 25 odsto, pa idu do preko 40. Imate dva načina da zaradite. Jedan je da imate visoku cenu, a drugi je da imate nižu cenu, a veći obrt. Naši su se očigledno odlučili za manji obrt, a više cene - rekla je za Kurir Radojka Nikolić, ekonomista.