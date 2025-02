Air Serbia je pripremila veliku promotivnu akciju za letove iz Beograda do više od 70 destinacija u svojoj mreži, a prodaja avio-karata po povoljnim cenama počinje danas i trajaće do 9. februara, saopštila je nacionalna avio-kompanija.

Kako se navodi u saopštenju, putnici će moći da, po veoma povoljnim cenama, nabave avio-karte do nekih od najatraktivnijih gradova širom sveta, a ova ponuda važi za putovanja u periodu od 3. februara do 25. oktobra 2025. godine, odnosno do kraja letnje sezone u avijaciji. Takođe, broj mesta je ograničen, navode u Er Srbiji.