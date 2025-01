- Novom odlukom obuhvaćeno je 70 proizvoda, za razliku od do sada kada je bilo 30 proizvoda - potvrdio je Šušnjar.

Ministar finansija Marko Primorac podsetio je na mere koje su do sada preduzete.

- Očekujemo smanjenje inflatornog pritiska na 2,7 odsto. Međutim, sada se suočavamo sa problemom rasta cena proizvoda za koje građanima nije jasno zašto su toliko skuplji u Hrvatskoj nego u drugim državama. To je ključna tema sastanka, i želeli bismo da kroz otvoreni dijalog analiziramo teze koje se pojavljuju u medijima i pokušamo građanima objasniti sve potencijalne probleme - rekao je Primorac.

On je naglasio da su smanjili stopu PDV-a na pet odsto kada je reč o prehrambenim proizvodima – od osnovnih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji do finalnih proizvoda – tako da to ne može da bude razlog za visoke cene.