Gotovo puna dva meseca čeka povrat novca u iznosu od 17.208 dinara, iako je pokušala na razne načine da dođe do njega. S obzirom na to da joj nije pošlo za rukom, odlučila je da pomoć potraži u gorepomenutoj Fejsbuk grupi, gde je napisala sledeće:

- Da li je neko imao iskustva sa tim da mu Temu nije vratio novac? Od novembra meseca čekam povrat novca u iznosu od 17.208 dinara i nikako da ga dobijem. Danas sam bila do banke i dali su mi listing i dinarskog i deviznog, od početka novembra do danas ništa nije leglo. Slikam to i pošaljem službi Temu-a, oni kažu da su uplatili, pa onda druga osoba iz uživo podrške kaže 'izvinjavamo se za kašnjenje', pa onda opet drugi kažu da je uplaćeno... Kome se dalje obratiti? Nije mali novac, ne znam kako i gde više da urgiram - objasnila je Medina.