Decembarska rata stambenog kredita koju je jedan sugrađanin platio iznosila je 178 evra, a sledeća koju bi trebalo da izmiri ovih dana viša je za oko 20 evra. Drugi kreditni kupac stana ovog meseca treba da izdvoji čak 40 evra više. Svi su oni, javljajući se redakciji za pojašnjenje, više zbunjeni otkud sada veća rata kada je rečeno da će od Nove godine kamata biti niža - pet odsto. I da li to znači da neko ko je prošle godine imao višu kamatu sada plaća nižu, a onaj ko je imao ispod pet procenata plaća višu?

Do donošenja zakona važiće odluka kojom su propisana rešenja iz tog (predloga) zakona, kažu u NBS.

Ograničenje kamata će inače važiti do kraja ove godine, jer je ocenjeno da će do tada prosečna promenljiva kamatna stopa biti na nivou od oko pet odsto zbog konstantnog pada Euribora. Bez ovog ograničenja kamatna stopa kod stambenih kredita s promenljivom stopom iznosila bi prosečno oko šest procenata.

- Sada postoji jasan trend pada kamatnih stopa, i nema razloga ni osnova da privremena mera sa strogim fiksnim ograničenjem i dalje važi u jednoj tržišnoj privredi. Sa druge strane, da bi se sprečio nagli rast nakon prestanka privremene mere, predviđeno je ograničenje od pet odsto do kraja ove godine, pri čemu je trenutno prosečna ponderisana stopa 5,63 procenata. Da bi se trajno sprečio nagli rast kamatnih stopa, ali i naplata previsokih kamata zakonom će se uvesti trajno ograničenje kamata na sve kredite. Do donošenja zakona važiće odluka kojom su propisana rešenja iz tog (predloga) zakona, kažu u NBS.

Čitalac navodi da mu je rata pre privremene mere iz septembra 2023. godine bila 220 evra, da je tom merom smanjena na 178, a sada će biti 196 evra, pri čemu se očekuje pad do kraja ove godine. Kako nemaju podatke o kamatnoj stopi, preostalom iznosu duga i roku otplate u konkretnom slučaju, oni navode da ne mogu da zaključe da li je ovaj primer uopšte reprezentativan, jer ako je ovom korisniku kredit odobren pre 31. jula 2022. godine, posredno bi se dalo zaključiti da on ima ugovorenu kamatnu stopu povoljniju od tržišne (što otvara i pitanje primerenosti da se baš on koristi za ovo pitanje), odnosno da je njegova stopa već manja od pet odsto, dok bi prosečna tržišna stopa bez ovog ograničenja iznosila 5,63 procenta.