Kuršumlijska banja je specifična po tome što broji široki spektar različitih termomineralnih, termalnih i mineralnih voda, čije se temerature kreću od 14°C do zavidnih 67°C. vako visoka temeratura vode veoma se retko može naći po banjama, te je to još jedan kvalitet koji izdvaja ovu banju, jer su ovakve vode izuzetno zahvalne u lečenju. One spadaju u klasu natrijum-hidro karbonatnih, fluoridnih i sulfidnih hipertermi.