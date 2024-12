Dan otvaranja skijališta tradicionalno je bio besplatan za sve skijaše a u dane vikenda važiče popust od 30 odsto. Redovne cene počinju da važe od ponedeljka a to je 3.000 dinara ski pas za odrasle dok će za decu to biti 500 dinara manje . Za skijaše koji karte kupuju preko Webshopa, obezbeđen je popust od pet procenata.

Za one koji nemaju svoju opremu, iznajmljivanje skija, pancerica i štapova za odrasle košta od 1.500 do 2.000 dinara a za decu cene su od 1.200 do 1.700 dinara Foto: Kurir/Z.G., Zvezdana Gligorijević/Kurir, Kurir

Sanke se iznajmljuju po ceni od 500 dinara a za bord treba izdvojiti 2.500 dok je za decu to 1.700 dinara.