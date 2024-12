- Velika razlika je kada je u pitanju akcija, ona može maksimalno da traje u kontinuitetu 30 dana. Ili da se tih 30 dana srazmerno podeli na godišnjem nivou, na primer u koliko to može biti vikend sniženje, vikend akcija. Dok se za taj recimo period može koristiti i sam naziv sniženje, ne mora da bude striktno da kažemo da je to akcija. Postoji još po zakonu o trgovini i termin rasprodaja, a to znači kada se neko privredno lice gasi, ili kad dolazi do zamene adresa, pa kažemo prebacuje se na drugu adresu - istakao je Marko Dragić, iz Nacionalne organizacije potrošača.