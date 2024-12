On dodaje da se otvara i pitanje kako obračunati visinu troškova prevoza ako se on određuje prema ceni mesečne karte javnog prevoza, a prevoz u Beogradu je sada besplatan.

- I to će biti problem u praksi, te se nadamo da će nadležni organi izaći sa odgovorom. Međutim i odlukama Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda Srbije je već zauzet stav da pravo na naknadu troškova prevoza nije uslovljeno dokazivnjem stvarnih troškova niti korišćnjenjem javnog prevoza, a visina javne prevozne karte služi samo radi utvrđivanja visine, a obaveza isplate i dalje stoji - objašnajva Slović.

- Naravno to otvara brojna pitanja, naročito u javnom sektoru gde su zaposleni uglavnom morali da "pravdaju" troškove. Za poslodavce je bitno napomenuti da ostaje i dalje da važe odredbe o neoporezivom iznosu dokumentovanih troškova prevoza. Iako sam siguran da će u praksi biti dosta problema u tumačenju i da će biti različitih mišljenja i unutar same pravne struke, ovakav stav zasnivam na tumačenju cilja odredbi Zakona o radu i konvencija Međunarodne organizacije rada kao i na stavovima izraženim u odlukama Vrhovnog Kasacionog suda i Ustavnog suda Srbije. Zaključujem da je čoveku na minimalcu i te kako bitno da primi tih dodatnih par hiljada na ime prevoza, te svaka drugačija odluka bi bila direktno na štetu građna ove zemlje, i to onih najugroženijih - ističe Slović.