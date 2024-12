„Ćao narode zanima me šta mislite o Švedskoj kao zemlji i da li bi ste živeli u njoj? I ako ima neko ko živi tamo može da kaže svoje mišljenje prednosti/mane i tako to“ napisao je neimenovani Srbin.

„Ja sam već dve i po godine u Malmeu. Leta su fina, vreme je sasvim prijatno, negde oko 18-24 stepeni u hladu što je po meni savršeno. Zime su duge i jako dosadne. Vazduh je dobar, čist, svež, ali bilo je dana kada je zagađenje bilo ogromno – u danima kada nema vetra. Voda je čista i sveža i generalno sve je jako uredno počevši od trotoara, travnjaka, javnih toaleta… Zemlja ima dosta problema sa neprilagođenim delom stanovništva, konkretno Bliski istok i ekipa, ali to delom drže pod kontrolom.

26 GODINA! TOLIKO JE TREBALO MOM ŠVEDSKOM PRIJATELJU DA ME POZOVE U KUĆU Srbin Dragan šokirao: Iako je u mojoj bio više puta!

- Ono što me je šokiralo jeste da Šveđani piju kao ludi. Recimo ponedeljak ujutru red ispred diskonta je kao da je petak veče. U smislu diskont nije radio u nedelju, presušile zalihe pa se mora ranom zorom u nabavku“, napisao je jedan Srbin koji je po svemu sudeći zadovoljan životom tamo.

„Preselio sam se u Švedsku pre otprilike godinu dana. Osim hladnoće i tmurne zime koja meni smeta tu je i kultura introverzije, zatvorenog društva i konformizma društva (svi izgledaju, oblače se i misle skoro isto) je meni jako jeziva. Svako ko dođe očekuje da se uklopi, ali Šveđani neće po tom pitanju ništa da urade, da pomognu. Uvek ostavljaju utisak da vi nikada nećete biti pravi Šveđani. Stav da je ‘švedski način’ rada najbolji na svetu mi je preko glave. Takođe, toliko su u svojoj zoni udobnosti da to nije normalno. A koliko sam primetio nije kao da imaju neku radnu etiku. Kako su zapravo oni uspeli da budu bogata zemlja? Sve u svemu još uvek sam ovde, ali već tražim posao u drugoj zemlji. Jedva čekam da spakujem kofere, ukrcam se u avion i više se nikada ne vratim“, rekao je jedan koji definitivno nije zadovoljan Švedskom.

„Ja posle malo više od par meseci pobegao glavom bez obzira…ljudi teški, nemaju svoje ‘ja’, sve olako prihvataju. Zatvoreni su, iskompleksirani. Imaju problema sa prekomernom populacijom neintegrisanih migranata. Takođe, žene piju i biju više od muškaraca, je*eno Sunce stalno na istom je*enom mestu, hladno a vetar kroz kosti prolazi… Ima posla, dobar standard i to je to, ostalo sve ogroman minus…ovo je, naravno, samo moje iskustvo i ništa više“, napisao je on.