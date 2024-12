- Postoji tendencija poslednjih godina da ima jako veliki broj organizacija Nove godine i u samoj Srbiji, i to kroz takozvane programe iznenađenja, gde putnici ne znaju konačnu destinaciju, ali znaju da imaju organizovan prevoz, smeštaj i proslavu Nove godine. Najčešće su to salaši ili seoska domaćinstva gde se organizuje privatna proslava za 50 do 100 ljudi, i to je nešto što je i ove godine bilo u fokusu ljudi koji nisu želeli da putuju u inostranstvo - izjavio je on.