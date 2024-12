On dodaje da iako oko njih ima dosta posla, magarice i nisu mnogo zahtevne životinje i ističe da su izuzetno privržene vlasničkoj porodici. Magarice se muzu od maja-juna do januara, ali daju dosta manje mleka u odnosu na druge životinje .

- Imamo sreću da nam se sve pule baš u isto vreme. Inače, za one koji ne znaju mladunče magaraca zove se pule, a i magarice se pule kao što se ovce jagnje a krave tele. Magarice inače daju od 200 grama do litar mleka dnevno, pa onda i ne čudi što je njihovo mleko skupo, a kilo sira dostiže astronomske cene. Dnevno se izmuze tek desetak litara, a to je godišnje oko 20.000 litara, ističe Miloš.