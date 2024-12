Od Nove godine 200 grama kafe u Srbiji biće skuplje u proseku za 40 do 50 dinara u zavisnosti od brenda, što znači da će je potrošači plaćati po cenama višim za 12 do 14 odsto. Kesica kafe kod nekih lokalnih trgovaca i malih proizvođača već je poskupela iako su novi cenovnici najavljeni za 1.januar.

Sada u velikim trgovinskim lancima pakovanje od 200 grama tradicionalne pržene kafe košta od 325 do 400 dinara, a one iz uvoza premašuju iznso od 500. Na akciji se mogu pronaći po ceni od 270 do 300 dinara.