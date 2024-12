Primena se odlaže sa 1. januara 2025. na 1. januar 2026. Razlog je manjak neophodnih kadrova, zbog kontrolisanog zapošljavanja koje nalaže Zakon o budžetskom sistemu. Procene su da nedostaje oko 20 odsto potrebnih službenika, a sprovođenje konkursne procedure usporilo bi prijem "ispomoći", što može dovesti do smanjenja efikasnosti rada. Prošle godine trajanje konkursa od trenutka dobijanja saglasnosti za zapošljavanje do stupanja na rad iznosilo je od 50 do 230 dana.