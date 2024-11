Kroz Potpeć, selo na pola puta između Užica i Požege, nastalo ispod monumentalne Potpećke pećine, koja je poznata po najvećem ulazu na Balkanu, teče reka Petnica. Iz jezera u pećini, koje stvaraju podzemne vode, izvire Petnica i do uliva u reku Đetinju teče 2 kilometra kroz imanja Potpećana.

On je nasledio od dede ribnjak, koji je 1985. godine napravio mali ribnjak, a od 2019. godine Nenad je znatno proširio i sada ima bazene kapaciteta oko tri tone.

- Reka Petnica je idealna za uzgoj ribe. Zimi je temperatura oko devet stepeni, a leti ne prelazi 14 stepeni. Ima dosta posla, svakodnevno hranjenje, bazeni moraju da se čiste svakih sedam dana, da se održava higijena u ribnjacima, kada su velike kiše dežura se pored ribnjaka zbog poplava... Ribu uzgajam od mlađi, od 1 grama, pa sve do konzumne do 250-300 grama. Da bi porasla do te veličine potrebno je oko 12 meseci – objasnio je Nenad.