Zovu ih telefonom, zakazuju razgovore, nude navodno specijalne ponude po povoljnim uslovima – najstariji sugrađani i dalje su žrtve prodavaca prevaranata. Nude im sve – od posuđa, preko jorgana, do čudotvornih medicinskih pomagala.

Istraživanja pokazuju da je svaka šesta osoba starija od 65 godina u Srbiji bila žrtva neke slične prevare. Dva jastuka su tako prodata za 80 hiljada dinara , a ćebe sa magnetima za čak 130 hiljada dinara , i to bez upozorenja na potencijalnu opasnost.

"Lepe" reči koje mnogo koštaju Prevaranti znaju da su stariji ponekad željni društva i razgovora. Nude i usluge, medicinske ili majstorske.

- Ovaj pokupi sve to naravno i više se ni ne vrati i nema ništa niti od popravke niti bilo šta. Praktično je on za one lepe reči, za pola sata što je onaj sedeo sa njim platio 10 hiljada, 20 hiljada ili ko zna koliko - ukazuje Satarić.