- Došao mi je sveštenik da sveti vodicu pred slavu, zbrzao sve za par minuta i za to tražio 3.000 dinara. Ostao sam u šoku kada sam čuo cifru, jer smo do skoro svećenje vodice plaćali 2.000 dinara. Šta oni misle da ljudi beru pare sa kruške, pa da mogu da tresnu toliko novca za par minuta. Dok se osvestiš, on je već izašao iz kuće i prešao kod komšije. U nekim selima sveštenici kad dođu da svete vodicu donesu crkveni kalendar i tamjan i daju domaćinu, a ovaj naš ne donese ništa. Domaćini koji dobro žive taj trošak mogu i da podnesu, ali šta da rade oni koji žive od minimalne penzije. Od čega oni da izdvoje 3.000 dinara. Što je mnogo, mnogo je - kaže meštanin jednog pocerskog sela.

- Ni jednim dokumentom nije definisan iznos svećenja vodice i drugih svešteničkih usluga, tako da on varira. Sveštenici nemaju standardne prihode, ne primaju plate i to što oni dobiju u obliku priloga od toga žive. Ako ne dobiju, neće imati. Najčešća cifra svećanja vodice je ispod 3.000 dinara i sveštenicima se savetuje jedna vrsta fleksibilnosti. Može sveštenik da traži i 5.000 dinara, ali vernik ne mora da mu da toliko. Može da mu da i manje, ali ako domaćin može da izdvoji za slavsku trpezu, može i za to. Postoje sveštenici koji se drže neke cifre jer su izračunali da im se to uklapa u budžet. Ali potrebno je da sveštenici kao duhovni oci vode računa da to ne bude na štetu njihovih parohijana - rekao nam je izvor Kurira upućen u dešavanja unutar Eparhije šabačke.