U nekim delovima Srbije prvi sneg već je pokrio puteve, a to je ujedno i podsednik za vozače da počnu da razmišljaju o zimskoj opremi, ukoliko su ih zavarali sunčani novembarski dani. Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže da od 1. novembra do 1. aprila svaki automobil mora da bude opremljen zimskom opremom, a za nepoštovanje ove odredbe kazne idu i do 20.000 dinara.