Nišlijka Milena S. gotovo tri godine je u ovom poslu. Kaže da Kinezi govore jezikom koji niko ne koristi i zbog toga imaju strašan problem. Nastoje da svojoj deci od malih nogu obezbede vrhunsko obrazovanje, a jedan od načina je i da ih bukvalno iz pelena guraju na časove engleskog jezika. Godinama unazad časove su plaćali profesorima iz Amerike, Kanade i drugih zemalja u kojima je ovaj jezik službeni, međutim, kada su shvatili da mogu sve to da dobiju za daleko manje para okrenuli su se drugim zemljama.

Kako otkriva naša sagovornica, to je zato što oni svojim klijentima ne govore pravu istinu. Odnosno ona nije Milena iz Niša, već izvesna Nensi iz Vašingtona. Njena gazdarica, koja je angažovala je iz Kine i tvrdi da nije jedina koja za njenu školu radi iz Srbije:

- Časovi traju po 25 minuta i između imate pauzu od po pet minuta i nastavljate odmah sa drugim časom. Tako za sat vremena odradite dva časa jezika i kao početnik dobijete sedam dolara. Kada me pitaju zašto se i dalje bavim ovim poslom, odgovaram da je to zbog minimalnih radnih obaveza za naše uslove – priča naša sagovornica.

Njeno radno vreme je već 2,5 godine fiksno, odnosno ima “udarni termin” za držanje časova od 11 do 15 u toku zime i leti od 12 do 16 sati. Ko želi može da se angažuje i duže, po sedam sati dnevno, ali je, tvrdi ona, teško da govoriš i da se smeješ toliko dugo, s obzirom da su to nekada jako mala deca.