Odluka o tome da li će državljani Srbije i ubuduće za ulazak u Severnu Makedoniju morati da kupuju zeleni karton znaće se najverovatnije do kraja godine, odnosno sredinom decembra. Kako je Kurir Biznis već najavio ovaj trošak za građane Srbije, ali i državljane ostalih članica CEFTA sporazuma trebalo bi da se ukine, a to je tada za naš portal potvrdio i Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama u CEFTA Sekretarijatu u Briselu. Ova odluka važiće i za putovanja u Moldaviju i Albaniju.

Zeleni karton je samo dokaz da vlasnici automobila već imaju uplaćeno osiguranje za svoj automobil i ne predstavlja nikakav poseban dokument, već samo potvrdu da imate plaćeno osiguranje, ali se za to ipak izdvaja određeni novac. To vozače u Srbiji košta u proseku oko 2.000 dinara, a za one koji zaborave na granici taj iznos je mnogo veći.