"Nijedan dan nije neopravdan"

- Neopravdano odsustvo se uređuje Pravilnikom o radu koji uglavnom predviđa dva do tri neopravdana odsustva tokom godine kao razlog za otkaz. S obzirom na to, mogli bismo zaključiti da zaposleni može sebi da priušti jedan ili dva neopravdana dana tokom godine, a da zbog toga ne dobije otkaz - rekao je tada advokat Zoran Krneta.

Istakao je da zbog jednog ili dva neopravdana dana zaposleni može da bude sankcionisan. Kako je naveo, zaposleni može da dobije opomenu ili da mu se smanji zarada. Međutim, prema njegovim rečima postoji tendencija, naročito u IT sektoru u IT firmama, da poslodavci dozvoljavaju "sick day", odnosno "dan za bolest".

- Pomenuti dan zakon ne prepoznaje nego su ga poslodavci ustanovili u praksi. To znači da zaposleni može ujutru ili pre nego što treba da dođe na posao da se javi poslodavcu i da prijavi da je bolestan i da ne dostavi nikakvu potvrdu od lekara. Poslodavci u IT sektoru dozvoljavaju nekoliko takvih dana godišnje ili jednom mesečno. To je praktično benefit za zaposlenog - naveo je tada.