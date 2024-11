Bonsai drvo može biti čak 950.000 evra

Trend raznobojnih listova

Posebna vrsta „Monstera“

Na primer, Monstera Deliciosa. Inače zeleni listovi ove sobne biljke imaju kremaste, male do srednje tačke. Uzgaja se na Tajlandu, otuda i ime. U zavisnosti od veličine i vrste boje, kopija može da košta između 20 i 100 evra . Takođe ga je lako pomešati sa njegovom sestrinskom vrstom Monstera Albo Borsigiana, koja međutim ima mnogo veće svetle tačke, a ponekad čak i potpuno kremaste listove.

Koje biljke su najvrednije strpljenja i nege?

Alokazija (poznata i kao list strelice ili slonovo uvo): kućna biljka sa zrnatim, šiljastim listovima je prilično ružna kao reznica – ali uz odgovarajuću negu, kućna biljka može narasti do neverovatnih dva metra visine, sa listovima velikim kao slonovo uvo ( otuda i naziv). Prema istraživanju finansijskog portala, samo jedna reznica košta između četiri i pet evra, dok odrasla biljka može koštati i do 80 evra, piše „Blic Biznis“. To potvrđuje i uvid u trenutne cene raznih provajdera. Posebno veliki primerci preko 1,5 metara visine prodaju se čak i za nekoliko stotina evra.