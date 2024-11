Pritom se takvo radno mesto i te kako isplati – i ne samo finansijski. Pia Dobelke ima 24 godine. Ona je mlađi šef u jednoj firmi za proizvodnju sanitarne i opreme za sisteme grejanja iz Troisdorfa kod Kelna. To preduzeće zapošljava 33 ljudi. Zapravo bi firmi trebalo bar još desetak radnika kako bi stiglo da hitno odradi sve narudžbine, kaže Dobelke.

Pia Dobelke je maturirala i – odlučila se za zanat. U okviru posebnog programa, takozvanog „trijalnog obrazovanja“, položila je majstorski ispit, a uz to je i završila bečelor iz ekonomije. Škola u kojoj je maturirala pozvala ju je da današnje učenike savetuje po pitanju odabira zanimanja, odnosno da im priča kakve su šanse za karijeru u preduzetništvu. Na taj dan škola je organizovala brojna predavanja, o brojnim zanimanjima. Trebalo je da se učenici prijave za neko od tih predavanja, ali niko od njih nije se prijavio za predavanje o zanatu. Zato je predavanje otkazano.

Novinari nemačkog javnog servisa ARD su u okviru jedne ankete među studentima TH Köln (Visoka škola primenjenih nauka) došli do zaključka da je za mnoge mlade ljude koji polože maturu jedna stvar jasna: „Ako sam već maturirao, onda idem da studiram.“ To je tako između ostalog i zbog toga što s fakultetom imaju bolje šanse na tržištu rada, odnosno moguće je više zaraditi.

Jedan kolega Pie Dobelke na to reaguje spontano: on kaže da mu posao pričinjava zadovoljstvo, da je fizička aktivnost naravno sastavni deo posla, ali i da su uređaji sve manji, tako da udeo fizičkog rada znatno opada, jer raste udeo posla koji obavlja tehnika. Posebno naglašava da su zbog manjka radne snage i plate u branši solidno porasle. On sebi, kako kaže, može da priušti sopstvenu kuću, iako je „tek“ pomoćnik majstora u firmi.