S tim u vezi povela se i rasprava o tome da li cena čuvanja dece može i treba da varira od mesta do mesta, kad posao i odgovornost ostaju isti?

„Cena za povremeno čuvanje jednog deteta je od 800 do 1.100 dinara, dvoje od 1.300 do 1.800 dinara. Šta podrazumeva povremeno čuvanje deteta? Evo stiže odgovor i na tu nedoumicu. Angažujete dadilju koja nema sigurne dane i satnice već je zovete po potrebi, ne plaćate je kada je bolesna, kada putujete, nema plaćen odmor, praznike. Znači, ona može biti angažovana u više porodica i nema benefite koje ima dadilja koja dobija fiksnu mesečnu platu u vidu plaćenih godišnjih odmora, praznika, bolovanja.“

Dodaje se i da su cene fiksne plate dadilje za osmočasovno radno vreme između 700 i 1.000 evra, što daje satnicu od 450 do 650 dinara.

I i jedni i drugi su u pravu. Cena čuvanja deca je iznad opsega koji je realan za mnoge roditelje, ali je istina da ovim ženama poveravamo ono najvrednije što imamo. Upravo one će biti tu da ih uteše, zagrle, nahrane, uspavaju i koliko god je to moguće, zamene mame i tate.

S tim u vezi, pojam dadilja smo nekako vezali za Beograd. S obzirom na to da je u prestonici potražnja za dadiljama izuzetno velika i među mamama vlada ozbiljan rat koja će pre uhvatiti ženu od poverenja, mnogi su očekivali da u manjim mestima nije tako teško pronaći odgovarajuću osobu za čuvanje dece i to po pristupačnijoj ceni. Ipak, ispostavilo se da i u gradovima poput Kikinde, Užica, Kragujevca i drugih manjih mesta postoji određena potražnja za ovim uslugama, i to po cenama koje neki roditelji smatraju previsokim u odnosu na lokalne plate.