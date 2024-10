Neki vozači koriste svetla za maglu i kada magle nema. Da li je to po zakonu? I zašto uopšte koriste maglenke kada za tim nema potrebe? I da li je dozvoljeno ugraditi ksenone (xenon) ili LED sijalice u maglenke?

Logično, apelujemo da za vreme magle obavezno koristite i prednja i zadnja svetla za maglu, bez obzira na to što vas zakon ne obavezuje.

Kazna za vožnju bez ikakvih svetala je: 10.000 do 20.000 dinara, plus 4 kaznena poena, plus zabrana vožnje u trajanju od najmanje 30 dana.