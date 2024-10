Zimske gume na vozilima biće obavezne od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na putu sneg, led ili poledica, kako je to propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Od 1. novembra važi i zakonska odredba koja se tiče posedovanja zimske opreme , a u nju, sem odgovarajućih guma, spadaju i lanci za sneg koje koristite na delovima puta gde je znakom jasno obeležena njihova upotreba po snegu.

Tolerancija postoji ukoliko nema zadržanog snega i leda na kolovozu, jer zakon ne nalaže kao obavezu da ih koristimo ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice i kaznu nećete platiti. To znači da vozači u periodu od 1. novembra do 1. aprila mogu da voze i na letnjim gumama ako su putevi suvi.

Ako, ipak, sve ove troškove jednostavno izbegnete i u periodu od 1. novembra do 1. aprila se na ulici ili putu nađete u automobilu sa letnjim gumama, a kolovoz kojim se krećete nije suv, može vas očekivati kazna od 10.000 do 20.000 dinara, ako ste odgovorno lice kazna je od 6.000 do 50.000 dinara, dok je kazna za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara.