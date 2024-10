Jedna od vodećih međunarodnih IT kompanija, Yandex, u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka, pokreće seriju besplatnih radionica namenjenih studentima i mladim profesionalcima, kako bi im omogućili sticanje ključnih veština za uspeh u IT industriji. Radionice će se održavati od kraja oktobra do početka novembra i pružiće praktično znanje i iskustvo u oblasti upravljanja projektima, razvoja proizvoda i efikasne komunikacije unutar tehnoloških timova.