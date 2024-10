Kako najveći broj naših sunarodnika koji žive i rade u inostranstvu boravi u Nemačkoj, sa čijim cenama se najčešće i upoređuju one na domaćim rafovima, Biznis.rs se obratio ifo Institutu iz Minhena kako bismo dobili uvid u to kako funkcioniše maloprodaja u toj zemlji i da li su možda na snazi pravila ili mere koje treba uvesti i kod nas.

Naš sagovornik ukazuje na to da su veliki prodavci prehrambenih proizvoda u Nemačkoj – Aldi, Lidl, Edeka i Reve, između ostalih – generalno oklevali da potrošačima ispostave pun račun povećanja cena koje su predlagali ili zahtevali proizvođači namirnica, a posebno proizvođači brendova.

Taj "efekat veličine“ omogućava trgovcima na malo da ispolje značajan stepen tržišne moći, što zauzvrat, kako objašnjava Hepner, dovodi do povoljnih uslova kada trgovci prehrambenim proizvodima kupuju njihove proizvode.

Za odgovor na pitanje odakle bi trebalo da krenemo u "popravku“ našeg tržišta kada je reč o maloprodaji namirnica i osnovnih kućnih proizvoda obratili smo se zameniku glavnog ekonomiste u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) Pavlu Mediću. On je u intervjuu za naš septembarski magazin pošao od činjenice da je odnos cena hrane i prosečnih zarada u Srbiji, uz Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, daleko najnepovoljniji u Evropi.

- Kada govorimo o poreskoj politici, odnosno porezima, pre svega mislimo na PDV, ali i na ostale važne elemente poreskog opterećenja – zarade i dobit. Srbija, kao i velika većina drugih evropskih zemalja, na većinu prehrambenih proizvoda primenjuje posebnu stopu od 10 odsto (uobičajena stopa je 20 odsto), što je svrstava među zemlje sa nešto višom posebnom stopom, jer se većina nalazi u rasponu od četiri do osam odsto - objašnjava Medić.

Možemo,dakle, zaključiti da je uloga poreskog sistema u celini relativno mala, ali da postoji prostor da se kroz dodatno smanjenje PDV-a na osnovne proizvode utiče na cene u nekom opsegu do pet odsto, u zavisnosti od elastičnosti tražnje, odnosno ponude.

Kada je reč o drugom mogućem odgovoru na naše pitanje o “popravci” domaćeg tržišta – troškovima distribucije – Medić ističe da ta grupa uključuje sve elemente u finalnoj ceni proizvoda koji se tiču distribucije proizvoda od proizvođača do krajnjeg kupca.

- Da pojednostavimo, to su trgovačke marže koje bi trebalo da pokriju sve troškove i obezbede zaradu (profit) u maloprodaji. Ovaj segment u ceni najveća je nepoznanica. Međutim, ukoliko znamo da su uporedni operativni troškovi (električna energija, zarade) u Srbiji komparativno značajno niži nego u EU, preostaje da su ili profiti trgovaca veoma veliki ili su ulazne cene visoke - objašnjava Medić.

Podsetimo da je Komisija za zaštitu konkurencije Srbije u obrazloženju odluke o pokretanju postupka protiv četiri velika trgovinska lanca navela da je kod Delhaize Serbia, Univerexport, DIS i Mercator-S konstatovan rast bruto marži u periodu od 2016. godine kada je iznosila 35 milijardi dinara do 2023. godine kada dostiže iznos od 87,4 milijarde dinara.

Ulazne cene, kako je objasnio, mogu se podeliti na one iz uvoza i one sa domaćeg tržišta. Kod uvoznih cena važnu ulogu mogu imati carine, ali imajući u vidu članstvo u CEFTA-i i potpisan SSP, smatra da one verovatno nisu naročito značajan faktor.