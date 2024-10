U danima kada svakodnevno izveštavamo o brojnim poskupljenjima, beležimo i jedno neočekivano pojeftinjenje, koje će obradovati mnoge. Naime, ne pamti se da su drva za ogrev u čačanskom kraju bila jeftinija nego ove jeseni. Trenutna cena kubnog metra bukovine ili cerovine je oko 7.000 dinara. Samo godinu dana ranije za kubik ogreva je trebalo izdvojiti i do 2.000 više. Po planinskim selima "u mestu", umetrena drva se mogu naći i za 1.000 do 2.000 jeftinije, s tim što prevoz do grada, odnosno domaćinstva pada na teret kupca. Pretprošle godine je ogrev bio najmanje 25 odsto skuplji nego ove jeseni.