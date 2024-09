On se pojavio na X nalogu The Sole Supplier, onlajn prodavnice na kojoj se prodaju obuća i odeća nekoliko velikih brendova, u decembru 2023. godine, naveo je regulator u svojoj presudi u sredu.

Kada su potrošači kliknuli na oglas, to ih je odvelo na stranicu na Najkijevom web sajtu na kojoj su bile prikazane patike označene kao „cipele za stariju decu“ dostupne u veličinama od tri do šest u Velikoj Britaniji, što je od 3,5 do 6,5 za muškarce i pet do osam za žene. Veličina cipela u Ujedinjenom Kraljevstvu je često uniseks, piše CNN.