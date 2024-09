Već smo se navikli na samouslužne kase u velikim trgovinskim marketima i velikim lancima poput "Ikee", mada, mora se priznati, za one nenavikle na samostalan rad i očitavanje bar kodova tu je uvek neka pomoćna radnica, pa se pitamo, da li se ovaj potez uopšte isplati.

Industrija obuće i odeće još se čvrsto drži stare, dobre prodaje "prsa u prsa", jer mudre osobe znaju da svaka roba mora da se proba, da ne biste kupljene stvari prosleđivali (sitnijoj) rodbini. Ali, prodavačica nema pa nema: ne voli svako da radi i vikendima i do nenormalno kasnih sati (u tržnim centrima radno vreme je do 22 časa), uvek na nogama, plus nošenje robe, a još morate da govorite mušterijama da ih ta suknja baš otvara u struku.