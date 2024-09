On je naveo sve one stvari koje nisu postojale pre dolaska ove gradske uprave, a koje se često olako zaboravljaju pre svega u oblasti socijalne zaštite.

– Građani su se do sada pitali gde je otišao novac, a sada se možda po prvi put najviše vidi gde je otišao novac jer svega onoga što nije bilo danas ima iako para u budžetu ima jednako kao i ranije, a troškovi su u međuvremenu porasli. I prvi put im vraćamo, a to sam isto radio i na čelu opštine Novi Beograd – rekao je gradonačelnik.

On je podsetio da je, što se tiče socijalnih mera i davanja, gradski budžet u poslednje dve godine potpuno isti, ali da se uspelo pronaći 150 miliona evra koji su direktno otišli u socijalna davanja.

– Podigli smo plate u javnom sektoru, komunalnim preduzećima, a dodatno smo uvećali plate vaspitačicama u predškolskim ustanovama, na šta je otišlo 2,7 milijardi dinara. Tu je i solidarna pomoć zaposlenima u javnom sektoru, koja je sada izjednačena i za sve iznosi 41.000 dinara. Uvođenje besplatnih vrtića i podizanje subvencija za privatne vrtiće na 33.000 dinara, a bilo je prethodno 23.000 dinara, koštalo nas je 5,5 milijardi dinara. Od momenta kada je sve to uvedeno više to niko nije spomenuo – naglasio je Šapić.

Udžbenici su nas koštali 2,5 milijarde dinara, đačka pomoć četiri milijarde i to su obaveze za koje smo mi preuzeli odgovornost, rekao je prvi čovek prestonice.

–Nastavlja se i besplatna nastava engleskog jezika za sve predškolce, usluge od besplatnih ličnih pratioca, personalnih asistenata do geronto-domaćica i besplatnog ulaska na bazene, sve to plaćamo, baš kao i novogodišnje vaučere za decu od 0 do 19 godina i sve zaposlene u obrazovnom i predškolskim sistemu grada za koje je izdvojeno oko 20 miliona evra. Sve ovo je u okviru 150 miliona evra koje je obezbeđeno iz budžeta grada – naglasio je Šapić.