- Najviše pitaju za ugalj Banovići, Đurđevik, Soko i Resava. Cene se, zavisno od vrste uglja, kreću od 18.000 do 28.000 dinara sa prevozom. Drva koštaju 10.000 dinara po kubiku, ali slabo ima kupaca. Ljudi drva više kupuju na crnom trežištu kod preprodavaca nego na stovarištima, jer kod nih kubik košta oko 70.000 dinara. To je neka nelojalna konkurencija jer oni odu u šumu, iseku "drva bez čekića" i prodaju ih bez fiskalnog računa. To bi neko morao da kontroliše, ima ih koliko hoćete po Smederevskom putu - naglašavaju na stovarištu "Iskra ogrev".