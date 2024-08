GRCI ZABRINUTI ZA SEZONU, HOTELE OTVARAJU TEK U DECEMBRU? Turisti se zatvaraju u sobe - Na Mediteranu upola manje ljudi nego lani

Gotovo trećina ekskluzivnog odmarališta Rodos Princess, na ostrvu Rodos u Egejskom moru, uključujući kuhinju, restoran i balkon s recepcijom, uništena je u desetodnevnom požaru koji je ovoga leta poharao Grčku. Obližnji hotel je, pak, potpuno izgoreo, piše FT.

Radi rastućih rizika od šumskih požara, suša i toplotnih udara, evropska turistička industrija je u problemima, konstatuje britanski list. Pitanje na koje čelni ljudi traže odgovor jeste: kako se prilagoditi klimatskim promenama i kako dalje investirati.

- Znamo da su klimatske promene egzistencijalna pretnja turizmu - rekla je Teodora Marinska, glavna operativna direktorka Evropske komisije za putovanja, neprofitne organizacije koja promoviše turizam širom kontinenta.

- A znamo da vremenski uslovi igraju ključnu ulogu kada ljudi biraju svoje odredište.

foto: Shutterstock

Agencija za luksuznih hotela Little Emperors sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu iskusila je kako se stvari menjaju na vlastitoj koži. Rezervacije za Grčku, koje su inače rasle 20 posto godišnje, pale su 7 posto u julu i avgustu u poređenju s prošlom godinom. Istovremeno, potražnja za odmorom na engleskom selu porasle su 17 posto, a putovanja u Norvešku i Švedsku za 23 posto.

Ove godine u julu i Jadran je posetilo 155.000 gostiju manje nego lani.

- Tradicionalna turistička evropska odredišta sve su manje privlačna turistima, ponajpre zbog toplinskih valova. Ovako visoke cene za smeštaj na Mediteranu su, s obzirom na velike vrućine, postale nelogične - rekla je izvršna direktorka Little Emperorsa, Rebeka Masri.

U manjim restoranima i suvenirnicama na Rodosu, okruženim poljima sa spaljenim maslinama i grmljem, raspoloženje je još tmurnije.

foto: Shutterstock

- Vrućina je svake godine sve gora, a turisti koji odsedaju u all-inclusive resort hotelima u blizini i sve se više zaključavaju u sobe l jer je prevruće za hodanje - rekao je Nektarios Pethakas, čija porodica poseduje riblji restoran Il Ponte u Kiotariju.

Jedna vlasnica obližnjeg dućana na plaži, za Financial Times (FT) procenjuje da je broj posetilaca ove godine upola manji nego 2023.

Veliki će se spasiti

Veći operateri i lanci imaju više fleksibilnosti za prilagođavanje — ali i dalje postoje rizici i troškovi.

Neki su već produžili sezonu. Nadaju se da će gosti u Grčku sve više dolaziti na jesen.

foto: Shutterstock

Iz Little Emperorsa za Financal Times otkrivaju i kako su rezervacije za Grčku u septembru i oktobru porasle za 31 posto. Slično je i za južnu Francusku i Italiju.

Hotelplan britanski operater koji poseduje velike turističke firme Inghams i Inntravel, još pre deset godina povukao iz nižih alpskih skijališta. Tamo gde je prvo nestalo snega.

Ipak, John Mansell, generalni direktor Inghamsa, procenjuje da će proći oko 20 godina pre nego što klimatske promene budu imale dramatičan učinak na industriju.

Upravo su predstavnici velikih turističkih kompleksa najviše optimistični oko budućnosti letovanja na Mediteranu.

foto: Shutterstock

Nakon obnove, vredne 10 miliona dolara, za turiste jedini podsetnik na nedavne katastrofe na Rodosu izgorela su stabla.

Grčki požari dospeli su na naslovnice svih svetskih medija, a ipak je Rodos Princess 'rezervisan do kraja sezone', rekla je Andriana Hatzilazarou, direktorica marketinga i članica uprave H Hotels Collectiona, vlasnika odmarališta s početka teksta, onog koje je izgorilo u požaru.

Hatzilazarou je rekla da H Hotels razmatra produžiti sezonu od početka novembra do decembra — ako će se to finansijski isplatiti. No, produžena sezona znači zapošljavanje osoblja na duže vreme, a takođe zavisi i o rasporedu letova, koji su izvan sezone znatno ređi.

H Hotels je proveo i niz mera za sprečavanje toplotnog udara, uključujući slanje poruka upozorenja gostima na njihove telefone kada temperatura poraste iznad 40 stepeni. O odštetnom zahtevu za osiguranje od požara još uvek pregovaraju.

foto: Shutterstock

Tui, najveća evropska turistička grupacija, proširila je svoju celogodišnju ponudu u turskoj Antaliji te je takođe povećala kapacitete za zimsku sezonu.

Izvršni direktor Sebastian Ebel rekao je za Financial Times da firma takođe beleži 'snažan rast' u severnoj Evropi, iako ta regija čini samo 1 posto poslovanja grupe.

No smatra kako je malo verojatno da će toplotni udari ugroziti masovni letni turizam na Mediteranu, tvrdeći da 'inflacija troškova ili ograničenja kapaciteta imaju daleko veći uticaj na to kamo kupci idu', a mnogi takođe zavise o vremenu školskih praznika.

Niti Andriana Hatzilazarou, kao predstavnica drugog velikog igrača, nije previše zabrinuta.

- Klimatske promene će verovatno učiniti leta još toplijima. Ali ljudi koji žive na hladnijim mestima uvek će izabrati plaže na Mediteranu - zaključila je.

biznis.kurir.rs/Jutarnji list