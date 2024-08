"RADIŠ 8, 10, 12 SATI NA DAN" Bojana iz Srbije o sezoni: Nisam oduševljena! Evo šta kaže o zaradi - Jedini način da uštedite je...

Bojana iz Srbije radi kao ugostitelj već nekoliko sezona u Hrvatskoj, ima obezbeđen smeštaj i hranu, a kaže i da je to jedini način da se uštedi novac.

Aktivna je na društvenoj mreži Tiktok, gde su je mnogi pitali koliko uspe da zaradi tokom sezone, a ona je sve detaljno objasnila.

"Odgovor na glavno pitanje - kolike su plate u Hrvatskoj. Ovako se otprilike kreću, ali naravno da ima ljudi koji rade i za manje i za više. Ovo je neki prosek. Plate se kreću od 900 do 2.500 evra, zavisi od posla koji radite. Sobarice su plaćene oko 1.000 evra, konobari od 1.000 do 1.700 evra, rad u kuhinji je plaćen između 1.000 i 2.500 evra, zavisi od znanja i iskustva. Recepcija, animacija i spa pozicije od 900 do 1.500 evra", ispričala je Bojana koja tokom zime radi i živi u Vijetnamu.

Na kraju je pitala pratioce i šta misle, ko zaradi najviše tokom sezone, a većina se složila da su to konobari.

U jednom od videa Bojana je otkrila da u Hrvatskoj radi već četiri sezone.

"Radiš 8, 10, 12 sati na dan, kako kad. Imaš jedan dan nedeljno slobodno i taj dan izbegavaš objekat gde radiš u širokom luku. Posao kao posao, mora se odraditi. Nisam oduševljena, ali sam zadovoljna zaradom. Hrana i smeštaj su obezbeđeni od strane poslodavca, što je jedini način da uštedite novac kad dođete. Na poslu uvek bude nešto da te iznervira, da ti je dosta svega, ali realno je već 8. mesec, izdržaće se do kraja", objasnila je Bojana.