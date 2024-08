SRBI U KOMŠILUKU ZA OVE POSLOVE MESEČNO DOBIJAJU I DO 2.500 €: Rade samo preko leta, a ne treba ni diploma ni iskustvo

Opšte je poznato da ovdašnji radnici 'svoju sreću' preko leta traže na sezonskim poslovima, a možda omiljena destinacija za tako nešto je Hrvatska.

Dosta mlađih ljudi se odlučuje na takav potez, pošto na hrvatskom primorju može dobro da se zaradi za kraći vremenski period, kao što je i rekla jedna devojka koja je imala slično iskustvo na svom video snimku na društvenoj mreži TikTok.

'Koliko može da se zaradi u Hrvatskoj na sezoni'

- Zavisi od toga koji posao radite. Plate se kreću od 900 do 2.500 evra. Sobarice su plaćene oko 1.000 evra, dok su konobari plaćeni od 1.000 do 1.700 evra, dok je rad u kuhinji cenjeniji i za to se daje 2.500 evra.

Dodaje da sve zavisi od znanja i iskustva, a da poslovi na recepciji, animaciji i spa pozicije donose od 900 do 1.500 evra.

biznis.kurir.rs/TikTok