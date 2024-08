DA LI ZNATE ZAŠTO JE "TEMU" TAKO JEFTIN? Srbi se zaludeli aplikacijom, ali evo šta će se desiti ako naša država povuče jedan potez

Širom sveta "Temu" aplikacija instalirana je više od 50 miliona puta, a od maja je dostupna i u našoj zemlji. Veliki broj građana je već naručivao robu iz ove kineske onlajn prodavnice, a neki strahuju da mogu da ostanu bez novca, odnosno da paket ne stigne iako je plaćen.

Dejan Gavrilović iz udruženja "Efektiva" kazao je da mu se čini da aplikacija ima svetlu budućnost, da sve više ljudi kupuje preko nje i da su za kratko vreme mnogi čuli za nju.

"U početku je ljudima bilo sumnjivo kako je tako jeftino, međutim i moja ćerka je, na primer, naručila oko sedam, osam artikla i stiglo je sve zajedno, lepo upakovano i sve je bilo pošteno. Porudžbina joj je stigla za nekih 10, 15 dana. Manje je čekala nego sa Aliekspresa kad se dugo čekalo i kad se dešavalo da se mnogo paketa gubilo", kazao je sagovornik.

Objasnio je da se Udruženju za sada niko nije žalio da mu nije stigao paket, koji je naručen preko "Temu" aplikacije, ističući da to ne znači da se to nije desilo. Napomenuo je da njemu aplikacija deluje bolje nego Aliekspres.

"Neko kaže da na Aliekspresu ima jeftinije, neko kaže da nema, ja to zaista ne znam. Takođe ne znam kako se njima isplati da prodaju stvari tako jeftino. Verovatno je to neka roba iz Kine gde je jeftina radna snaga, gde su troškovi izrade jako mali i onda se ide na to da se proda velika količina širom planete. Samim tim je na mnogo prodatih stvari sa malom maržom velika zarada. Pretpostavljam da je to. Moguće da na cenu utiče i to što su registrovani na Kajmanskim ostrvima gde se ne plaća porez", objasnio je Gavrilović.

foto: Shutterstock

Sagovornik je istakao da postoji mogućnost da su na početku stavili niske cene kako bi privukli kupce i dodao da treba iskoristiti situaciju dok je takva. Objasnio je da misli da je "Temu" aplikaciji najveća konkurencija Aliekspres.

"Mi stalno imamo situacije da se neko pojavi sa nečim pa ga konkurencija 'pojede', pa tu konkurenciju 'pojede' neko treći, ništa nije večno ali treba iskoristiti dok je ovako kako je", kazao je.

Rizik kupovine preko "Temu" aplikacije

Dejan Gavrilović iz udruženja "Efektiva" nam je objasnio koji je rizik kupovine preko "Temu" aplikacije.

"Jedini rizik kupovine je da se ne dobije ono što je naručeno, da novac ostane tamo. Ljudi uglavnom naručuju robu do 50 evra, jedino ako neko naruči više puta po 50 evra pa da ostane bez novca ali ljudi su do sada naučili da budu oprezni i da se ne zaleću previše. Ako se to bude zahuktalo, ako ljudi budu padali na to kao što padaju može da se desi da u nekom trenutku bude neka prevara ali ko će to znati sad u ovom trenutku. Svakako treba biti oprezan. Ljudi kupuju do 50 evra kako bi izbegli plaćanje carine i svakako je moj savet da tako i kupuju. Savetujem ih da naruče jedan paket pa kad stigne, onda drugi pa ako puknu bolje da puknu jedan, dva paketa nego deset", kazao je sagovornik.

Na kraju razgovora je dodao da može da se desi i da naša država uvede porez što bi uticalo na rast cene robe sa "Temu" aplikacije.

Kurir.rs/MONDO