BESNI KUPAC OTKRIO PRLJAVU PREVARU S CENAMA U RADNJI! Radnice priznale da muljaju na ovaj način ali ništa nisu mogle

U Saplunari na Mljetu, u tu jednoj prodavnici za većinu proizvoda stoji jedna cena na polici, dok na blagajni ta ista bude znatno veća, požalio se gost iz Hrvatske koji je s porodicom boravio na ostrvu.

Ovo im nije prvi put da su na odmoru na Mljetu, ali jeste prvi put da su se susreli s ovako nečim.

- Radnici na ukazanu razliku sležu ramenima i govore da sve znaju, ali da oni tu ništa ne mogu - rekao je za Dubrovački vjesnik.

Slučaj potkrepljen fotografijama prijavio je državnoj inspekciji, od koje očekuje odgovor.

- Žao mi je, sve razumem, ostrvo je to i cene su veće, ali baš ne volim kad me neko pravi budalom. U toj prodavnici, mogu slobodno reći, po mojoj slobodnoj proceni, 80 odsto cena iskazano je niže na policama nego što su na kasi. Jutros novi primer, flaša vode i cena na polici 1.09, a na blagajni 1.25 evra. Ne volim kad me prave budalom.

Žena mi je juče kupila kremu za sunčanje, 18.29 na blagajni, na polici 17.49, dok je cena sladoleda iskazana na polici bila 3.52, a na blagajni 4.09! Ne krivim cure koje rade, ali kad sam ih pitao jesu li svesne da je to zavaravanje, rekle su da jesu. Rekao sam im i da mi po zakonu moraju naplatiti cenu s police, a one su rekle da to ne mogu, nego moraju naplatiti cenu u kasi - prepričava kupac.

Napominje da je pisao i upravi ovog trgovačkog lanca ali da još nije dobio odgovor.

Kurir.rs/Dubrovački vjesnik