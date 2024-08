"JA SAM S CRNOM GOROM ZAVRŠIO" Krevet iz 1976, čiviluk polomljen! Srbin pokazao apartman u Šušnju a onda krenuo rat na mrežama!

"SaCrnom Gorom sam završio", zaključio je jedan Srbin nakon što je tokom svog letovanja u Šušnju shvatio da je odseo u apartmanu koji je preplatio i preko kog je, po njegovim rečima, prevaren.

U videu koji se pojavio na Instagram stranici "122_mne", muškarac, vidno nezadovoljan apartmanom u kom je odseo snimio je sam smeštaj i objasnio da je za njega po danu platio 40 evra, što je, kako kaže sramna cena s obzirom na to da je jasno da vlasnik nije uložio ni evro u renoviranje.

"Ljudi koji izdaju treba bar malo da ulože. Ovo je sramota. Za 40 evra po danu, da zamene i stave tri kreveta je smešna investicija. Bez ulaganja nema biznisa, a svi hoće instant pare. I onda očekujete da vam neko dođe opet i opet? Sad i nikad više. Ocena na internetu je 9.1, a uživo petica", napisao je on uz snimak.

U samom videu snimio je i apartman u kom je odseo sa porodicom.

"Tu je zajednički WC, evo je i soba plaćena 40 evra po danu. Krevet, stazice, stočić ima, klima valjda nije zdrava, pa je ventilator bolji, a krevet je iz 76. godine. Regali, terasica, čiviluk polomljen, sve ima. To sam ja papak platio 40 evra po danu", rekao je on dok je snimao apartman aludirajući na njegov izgled i samu ponudu.

"Imaš blizu hotel 140 evra po osobi, pa izvoli"

Sama objava međutim, podelila je korisnike Instagrama, među kojima su glasniji bili oni koji nisu videli problem u ceni - s obzirom na činjenicu da je u apartmanu bilo četiri osobe.

"Druže moj za te pare po osobi da si platio noćenje pa da razumem što se buniš, ali ta soba za 3-4 ljudi za 40 evra je jedna od realnijih ponuda na koje si mogao da naiđeš od Grčke, pa do Hrvatske", "Imaš blizu hotel 140 evra po osobi, pa izvoli", "Jesu ti vezali oči kad su te uvodili u smeštaj, oteli te?!", "Izađe 10 evra po osobi dnevno, jeftinije od toga ti je šator", "Znači stvarno katastrofa, nema ni đakuzi i bazen a platiš 40 evra po danu, pa stvarno greote", glasili su samo neki od mnogobrojnih komentara.

"Da vidite samo šta u Budvi izdaju"

Neki su ipak bili na njegovoj strani. "I neka ste objavili. Stavite i ime smeštaja!", "Slažem se. Da vidite samo šta u Budvi izdaju. Sramota me šta ljudi iznajmljuju, za koju cenu i to sve radi nekih stranaca koji lepo odu u hotel i briga ih", "Meni su ovakvi tipovi apartmana zaista sramotni za videti, nebitno koja zemlja. Daj sredite to malo", pisali su oni.