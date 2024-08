U GRČKOJ SE PROVODILI 18 DANA ZA MANJE OD 250 €! Najviše dali za gorivo, kada su sve sabrali, pitali se da li da uopšte idu kući!

Par koji putuje i svoje dana uglavnom provodi u kamperskoj prikolici rešio je da sa javnošću podeli svoj 'obračun', tj. cifru koliko ih je koštalo kampovanje od 18 dana u jednoj od omiljenih destinacija za odmor naših turista - Grčkoj.

- Ove godine smo odlučili da vreme provodimo na nekim mestima u prirodi i pustim plažama, te da dosta noćimo i u šatoru - navela je naratorka videa.

Obišli su, kako kažu, na Peloponezu Napfli, Epidaurus, ostrvo Poros, pa do Monemvasije, Elafonisosa, Gitia, nekoliko sela i plaža, te u povratku otišli do Korintskog zaliva i Preveze, i na kraju do kampova na jonskoj obali.

- Proveli smo devet dana po kampovima, što nas je ukupno koštalo 245 evra za dve osobe, auto i šator na krovu. Negde je struja bila uključena u cenu, a negde ne. Jednu noć smo zbog kiše smeštaj morali da platimo 35 evra, dok smo osam noći kampovali 'na divlje', te tu nismo ništa platili.

Kako kažu, s obzirom da su prešli 4.000 kilometara i potrošili 250 litara dizela, za koji je prosečna cena 1,5 evra, najveća stavka je bilo gorivo.

- Ako idete auto-putevima računajte i putarine, a nas su sa trajektom iznosile 200 evra. Na ovo dodajte i individualne troškove, koji su svakako manji ako hranu spremate samostalno.

Cene kampova zavise od broja osoba, zavisno da li ste šatorom, kamperom iliu krovnim šatorom, da li želite struju itd.

