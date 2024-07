SRBIN OTIŠAO "NA SEZONU" U HRVATSKU I ZAŽALIO: Smeštaj rupa, ostao bez prebijenog dinara pa usledilo novo razočarenje - NOĆNA MORA

Jedan mladić iz Srbije podelio je svoje traumatično iskustvo sa sezonskog rada u Hrvatskoj koje je počelo kao obećavajući poslovni angažman u jednom od najluksuznijih restorana, a završio se kao prava noćna mora.

Kako je u svojoj anonimnoj objavi na Reditu objasnio, sve je počelo kada je njegov prijatelj dogovorio posao preko agencije koja im je obećala satnicu od 6 evra. Međutim, po dolasku u Hrvatsku sve dogovoreno je palo u vodu, tako da je momak prvih 20 dana bio bez posla. I to je samo početak njegovih muka.

"Ovo je moja priča kako sam naj**ao u Hrvatskoj i na sve to nisam ni platu dobio", napisao je momak pa onda detaljno objasnio svoju katastrofalnu situaciju.

"Prvo smeštaj - jedna velika rupa"

Pored smanjivanja satnice sa 6 evra na 5 evra, 10. marta, kada je otišao sa drugom u Hrvatsku dočekao ga je prvi šok - smeštaj koji im je obezbeđen bio je daleko od prihvatljivog. Sedmoro radnika bilo je nagurano u maleni prostor, bez osnovnih uslova za život.

"Smeštaj je bio jedna velika rupa koja nije imala tuš već samo crevo za vodu, nismo imali pleh, tiganj za spremanje hrane, imali smo samo jednu šerpu," ispričao je mladić.

"Nisam imao prebijenog centa"

Još veći problemi nastali su zbog birokratskih zavrzlama. Mladić je morao da čeka više od 20 dana da dobije OIB (Osobni identifikacijski broj) kako bi mogao da počne sa radom. U međuvremenu, potrošio je oko 400-500 evra na skupo primorje, bez mogućnosti da zarađuje.

"Nakon tih dana ja nemam prebijenog centa i već krećem da molim ljude iz Srbije da mi šalju pare da bih imao da jedem. Dok ja pričam to sve liku iz agencije on se pravi lud i neće da uđe u poruke", objašnjava Srbin.

Za pet dana - 20 evra bakšiša

Kada je konačno počeo da radi, suočio se sa novim razočaranjem - za pet dana rada zaradio je samo 20 evra bakšiša. Uz sve to, agent je odbijao da im obezbedi bolji smeštaj, iako je prvobitno obećao da će to učiniti.

Nakon svega toga on je zajedno sa drugom odlučio da daju otkaz.

"Ja sam se dogovorio sa drugom da damo otkaz i da krenemo za Srbiju, lepo smo rekli sve menadžeru restorana i objasnili situaciju isto smo ga pitali pošto nismo dali otkazni rok koji je mesec dana da li neće agencija da nam pravi problem za platu on je rekao da neće. Tada smo se mi vratili za Srbiju", dodaje mladić.

Ipak, kada je došao rok za isplatu, agent je prestao da odgovara na poruke.

"Pišem ja 10. jula liku iz Agencije za platu kada mogu da očekujem on mi kaže 15. Stiže 15. on mi se ne javlja ceo dan, kasnije ni 16. a ni 17.," rekao je zbunjen momak koji do dan danas nije primio ni evro od obećane plate.

"Ne želim da im poklonim svoj novac"

Kako dalje navodi, koliko god malo zaradio, svoj novac ne želi nikome da pokloni.

"Ja ne mogu da mu oprostim 900 evra za koje sam se mučio tamo i izgladnjavao sebe par dana, na sve to i onako mali bakšiš, plus što sam se zajmio", piše on te dodaje da njegova situacija nije izolovan slučaj - jer su neki drugi momci kako kaže, prebili tu osobu iz agencije zbog čega je završio u bolnici.

Kako je na kraju upitao ostale korisnike Redita šta mu je činiti, mnogi su mu umesto samog predloga ipak priznali da se takve stvari nažalost dešavaju i češće nego što mnogi od nas misle.

(Kurir.rs/Blic)

