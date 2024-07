HERCEG NOVI SKUPLJI OD MALDIVA: Kafa 4 evra, pivo 8... Za letovanje porodice potrebne HILJADE EVRA! Evo šta je ELITNI TURIZAM

Pojedini hoteli na Maldivima imaju povoljnije cene nego oni na crnogorskom primorju.

Doktor Miroslav Knežević profesor na Fakultetu za turistički i hoteljerski menadžment objasnio je da cena prevoza do Maldiva košta mnogo više nego do Crne Gore.

"Kad pričamo o samom smeštaju, zaista se može videti jedan trend, ne samo u Crnoj Gori već i u zemljama kao što su Albanija i Hrvatska, gde dolazi do drastičnog rasta cena u poslednjih godinu, dve", kazao je doktor u emisiji Jutro na televiziji Prva.

Objašnjeno je da je Herceg Novi trenutno skuplji od Maldiva zbog pojave elitnog turizma. Četvoročlanu porodicu u ovom gradu dan može da košta od stotinu do nekoliko hiljada evra. Cene zavise od toga da li je reč o polupansionu ili punom pansionu. Ugostiteljske usluge su skuplje nego u ostalim primorskim mestima, izuzev Porto Montenegra, Boke i Svetog Stefana.

Kafa na pomenutim lokacijama košta do četiri evra, a pivo do osam. Turistički vodič za ekskluzivne destinacije Milica Pejković objasnila je da daleke destinacije postaju sve zanimljivije našim turistima.

"Kad uporedimo neke cene i daleke destinacije postaju sve pristupačnije. Pre oko nedelju dana sam jednom paru organizovala putovanje na Maldive gde su oni dobili "all inclusive" u jednom privatnom rizortu koji ima svoju vilu na vodi, bazen i pristup plaži za 5.000 evra. Kad na to dodamo cenu avionske karte to može biti od 600 do 1.200 dolara po osobi", kazala je sagovornica.

Ne samo Maldivi, već i Mauricijus, Sejšeli, Tajland, Kuba postaju sve popularnije destinacije u poslednje vreme i na njih možete otići i za 1.400 evra po osobi.

"Svakako da ne možemo da kažemo da je to nešto skuplje od onoga što se plaća u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kad nije sezona, na nekim tropskim destinacijama kao što su Maldivi, kad nije sezona, najjeftiniji aranžman koji obuhvata smeštaj i prevoz može da košta oko 1.400 evra po osobi. Cena se odnosi za sedam noći", kazala je Milica Pejković.

