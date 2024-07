BOSANAC OTIŠAO NA ODMOR U DUBROVNIK, OSTAO U ŠOKU! Pokazao račun sa OGROMNOM CENOM, HRVATI POBESNELI: "Dečko idi na ADU CIGANLIJU"

Pojedina popularna letovališta širom Balkana često znaju biti preskupa za srpske turiste, pa tako, ukoliko planirate da ove godine letujete u Dubrovniku, oni koji su već tamo javljaju da treba spremiti "pune džepove".

Na društvenoj mreži X podeljen je snimak jednog neimenovanog muškarca iz Bosne koji je izrazio svoje nezadovoljstvo cenom parkinga koju je za nešto više od sat vremena parkiranja morao da izdvoji, kako kaže čak 42 evra.

Dubrovnik nevjerovatno: sat vremena parkiranja 42.00 € 👇👇👇 pic.twitter.com/dA8miBQPbT — Povjerljivo Portal (@povjerljivo) July 15, 2024

- Samo da vas pozdravim i da vam kažem, nalazim se u jednom hotelu u Dubrovniku. Zadržalo sam se nekih sat vremena na njihovom parkingu u garaži i zamislite koja je cena sat vremena, petnaest minuta i dvanaest sekundi.

To vam izađe tačno 42 evra, pa vi sada razmislite da li ćete da dođete ili nećete. Veliki pozdrav svima - objasnio je on.

"Idi onda na Adu Ciganliju dečko"

Video je, kako se i očekivalo izazvao različite reakcije. Najglasniji su bili Hrvati, kojima se ovakav snimak nikako nije svideo.

"Ima li išta jadnije od ovakvih kmečavaca? Zašto si uopšte dolazio u Dubrovnik?", "Idi onda na Adu Ciganliju dečko", "Bolje da mu je pauk odneo auto", "To vam je 21 evra po započetom satu, ni javne garaže nisu jeftinije, ako se ne varam", "Koliko je u Monako sat parkiranja?", "Zato ja brate odem u Grčku na more i parkiram gde hoću i za ovih 10 godina ni jednom me niko nikad nije opomenuo niti mi je ikad tražio da platim parking. Ali zaista je tako u 99% primorskih mesta", glasili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)