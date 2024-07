SRBIMA JE OVA DESTINACIJA BILA NEDOSTIŽNA, A SAD HRLE ZA MALE PARE: Povratna avio-karta je 70 €, a smeštaj nađu i za manje od 400!

Azurna obala je poznata kao luksuzno letovalište, ali ona više nije toliko nedostižna. Agencije sve više nude aranžmane do Nice, ali i uvedeni su čarter jeftini letovi, tako da možete i sami da rezervišete let i hotel u datumima koji vama odgovaraju.

Proverili smo kako se kreću cene aranžmana koje nude turističke agencije, ali i kako možete sami da rezervišete put.

Što se tiče ponuda agencija (last minute) one se kreću od 389 evra po osobi za putovanje autobusom. Obilazi se Azurna obala i San Remo, Nica, Saint Paul de Vence, Monako, Monte Karlo, Kan, Antib, Sen Trope, Portofino, Rapallo, Santa Margarita. Polazak je u septembru i ostaje se devet dana (šest noćenja).

Putovanje uključuje prevoz autobusom, smeštaj u hotelu sa tri zvezdice, na bazi šest noćenja sa doručkom. Druga ponuda na koju smo naišli je u julu i spada u last minute ponude. Košta 429 evra po osobi i putovanje je, takođe, autobusom. Noći se šest dana i cena važi za hotel sa doručkom.

Ako, ipak, poželite sami da rezervišete putovanje do Nice, to možete vrlo lako da uradite. Najlakše je da instalirate aplikaciju Vizer ili neke druge avio-kompanije koja nudi jeftine letove. Uglavnom nude razne promotivne cene letova, a u ovom slučaju promo cene važe do Nice i to u septembru.

Od petog do 12. septembra povratna karta od Beograda do Nice košta 69 evra. Smeštaj za dvoje u najbolje ocenjenom hotelu košta oko 350, do 400 evra po osobi.

BiznisKurir/Mondo